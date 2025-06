Housing sociale due progetti in arrivo e una mozione per l’abitare

Il diritto alla casa torna protagonista nel panorama politico, con due nuovi progetti di housing sociale e una mozione che rivendica l'importanza dell’abitare come diritto fondamentale. Giovedì sera, il Consiglio comunale di Monza ha approvato all’unanimità la mozione “Ma quale casa?”, sottolineando la volontà di inserire questo diritto tra i principi della Costituzione. Un passo simbolico, ma di grande valore, verso un futuro più equo e inclusivo.

Il diritto alla casa torna al centro del dibattito politico. Giovedì sera, con l’approvazione di una mozione a prima firma della consigliera del Pd Sarah Brizzolara, il Consiglio comunale di Monza ha scelto di sostenere la proposta di legge popolare “Ma quale casa?“, che chiede l’inserimento del diritto all’abitare tra i principi fondamentali della Costituzione. Un voto simbolico, ma carico di peso politico, come ha sottolineato il sindaco Paolo Pilotto: "Abbiamo bisogno di uno sguardo che superi i confini dell’impegno locale, per quanto doveroso e concreto". Il sindaco ha ricordato che il Comune gestisce circa 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Housing sociale, due progetti in arrivo e una mozione per l’abitare

In questa notizia si parla di: mozione - abitare - housing - sociale

Housing sociale, due progetti in arrivo e una mozione per l’abitare; Foggia, il Consiglio comunale approva nuovi spazi per matrimoni civili, Urban Center e housing sociale; Service housing: parte dal FVG con Finint Investments la 4aESSE dell’Abitare sociale di CDP.

Housing sociale, due progetti in arrivo e una mozione per l’abitare - Giovedì sera, con l’approvazione di una mozione a prima firma della consigliera del Pd Sarah Brizzolara, il Consiglio comunale di Monza ha ... msn.com scrive

Casa, Abitare Toscana: “Housing sociale priorità nei progetti di rigenerazione urbana” - A dirlo è Tancredi Attinà, Amministratore delegato di Abitare Toscana srl e gestore e advisor tecnico sociale del Fondo Housing Toscano, intervenendo sul tema a Urbanpromo, la rassegna sul ... Scrive lanazione.it

Maggioranza spaccata in Consiglio Comunale, solo 9 voti per la mozione di Galasso sul ritiro dell'housing - Dopo una lunga discussione il Consiglio Comunale di oggi ha bocciato la mozione presentata dall'Assessore all'Urbanistica Galasso che prevedeva l'accantonamento del progetto sull'housing sociale e la ... Si legge su foggiacittaaperta.it