Al Taormina Film Festival, Jesse Williams ha incantato il pubblico con le prime immagini di "Hotel Costiera", la nuova serie originale italiana in arrivo su Prime Video dal 24 settembre. Tra un sorriso e una battuta, l’attore ha portato un tocco di allegria e stile tra Italia e America, lasciando tutti con il desiderio di scoprire cosa riserva questa coinvolgente produzione. Una serie che promette di catturare gli spettatori fin dal primo episodio, unendo charme e mistero in un mix irresistibile.

L'attore ha presentato le prime immagini della serie Prime Video alla 71ÂŞ edizione del Taormina Film Festival. Sulla piattaforma dal 24 settembre. "Scusate, potreste fare un po' di silenzio?". Jesse Williams riporta l'ordine nella stanza d'albergo allestita a set per l'intervista. L'attore è stato tra i protagonisti della 71ÂŞ edizione del Taormina Film Festival dove ha presentato le prime immagini di Hotel Costiera, nuova serie Original italiana dal 24 settembre su Prime Video di cui è interprete e produttore esecutivo. Una serie in sei episodi diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e co-prodotta da Amazon MGM Studios e Lux Vide, una societĂ del gruppo Fremantle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hotel Costiera, Jesse Williams: “Una serie dallo sguardo giocoso, tra Italia e America”

