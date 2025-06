Hojlund-Inter ecco la formula che può sbloccare la trattativa con lo United

L'Inter non molla la pista Rasmus Hojlund e ha individuato una strategia chiave per sbloccare la trattativa con lo United. Il giovane talento danese rappresenta il profilo ideale per rinforzare l’attacco nerazzurro, ma ora serve un’idea vincente per convincere i Red Devils. Tra contatti, proposte e un pizzico di creatività , sembra che ci sia una strada concreta per portare Hojlund a Milano, aprendo così nuove prospettive per la stagione interista.

Hojlund Inter, ecco la formula che può sbloccare la trattativa con lo United. C’è una strada per portare il danese a Milano. L’ Inter  continua a monitorare attentamente il mercato in entrata, con un focus particolare sul reparto offensivo. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per rinforzare l’attacco nerazzurro, spicca quello di Rasmus Hojlund. L’interesse per il giovane attaccante danese non è nuovo, ma le recenti dinamiche di mercato sembrano aprire nuove prospettive per un suo possibile trasferimento a Milano, evidenziando la volontà del giocatore di avere un ruolo da protagonista nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund-Inter, ecco la formula che può sbloccare la trattativa con lo United

