Hojlund Inter aggiornamento dell’ultimo secondo | il giocatore ha deciso che…

Rasmus Hojlund torna a infiammare il mercato dell'Inter: il giovane attaccante danese, reduce da un'annata difficile con il Manchester United, starebbe considerando seriamente un possibile ritorno in Serie A. I nerazzurri, sempre vigili e pronti ad approfittare di eventuali opportunità , continuano a monitorare la sua situazione, alimentando speranze e curiosità tra i tifosi. Ecco gli ultimi sviluppi su questa trattativa che potrebbe rivoluzionare l’attacco dell’Inter.

Hojlund Inter, ecco arrivare un aggiornamento dell'ultimo secondo sul giocatore, l'attaccante accostato ha deciso che.. Il nome di Rasmus Hojlund torna a circolare con forza in orbita Inter. Il centravanti danese, reduce da una stagione deludente con il Manchester United, starebbe valutando seriamente un ritorno in Serie A, e i nerazzurri sono tra i club più attenti alla sua situazione. La dirigenza sta lavorando da tempo per capire la fattibilità dell'operazione, spinta anche dal desiderio di metterlo a disposizione di Cristian Chivu, che lo apprezza per caratteristiche tecniche e prospettive di crescita.

