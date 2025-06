Hoara Borselli, madrina del Palio dei Rioni 2025, ha sottolineato come Castiglion Fiorentino rappresenti un esempio di comunità che custodisce gelosamente le proprie tradizioni. L’entusiasmo cresce mentre la città si prepara a vivere un weekend indimenticabile, culminante nella corsa che unirà cultura, storia e passione. Con il cuore pulsante del Palio che batte forte, l’attenzione ora si concentra sul grande evento di domani, un momento di orgoglio e identità per tutta la comunità.

Arezzo, 14 giugno 2025 – : “Castiglion Fiorentino esempio di comunità che sa custodire le proprie tradizioni” Castiglion Fiorentino è in fermento. Cresce l’attesa e sale l’adrenalina per l’edizione 2025 del Palio dei Rioni, in programma domenica 15 giugno alle ore 19 nel tondo di Piazzale Garibaldi. Intanto, nel pomeriggio di venerdì 13 giugno cavalli e fantini hanno fatto per la prima volta il loro ingresso in pista per le prove a tre e a sei cavalli, accolti da un nutrito gruppo di rionali e appassionati che hanno animato gli spalti. A dare ancora più prestigio all’edizione 2025 sarà la presenza di Hoara Borselli nel ruolo di Madrina, che sarà chiamata a consegnare il Palio al Rione vincitore. 🔗 Leggi su Lanazione.it