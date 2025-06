Ho provato a comprare una Birkin Ed è andata a finire così

Abbiamo sfidato il mito, tentando di mettere le mani sulla Birkin più ambita e leggendaria: la numero zero di Jane. Un gioco tra sogno e realtà, un’avventura senza troppe aspettative, ma con tanta passione per il lusso esclusivo. Alla fine, anche se la perfezione resta irraggiungibile, il solo tentativo ci ha regalato un’emozione indescrivibile—e chissà, forse la vera vittoria sta proprio nel provarci.

La mission impossible della moda? Accaparrarsi la borsa più desiderata, costosa e introvabile di sempre. Magari proprio la numero zero, quella appartenuta alla mitologica Jane. Noi ci abbiamo provato. Più per gioco che credendoci davvero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ho provato a comprare una Birkin. Ed è andata a finire così

