Ho pensato di morire anche io poi ho riaperto gli occhi | il racconto dell’unico superstite del disastro aereo in India

ha reso tutto ancora più surreale. In un attimo, il silenzio è stato rotto da un fragoroso impatto, e la mia vita ha cambiato per sempre. La testimonianza di questo superstite ci guida attraverso il terrore e la lotta per la sopravvivenza, rievocando un evento che rende palpabile la fragile linea tra vita e morte. Ma cosa si nasconde dietro questa drammatica esperienza?

“Per un po’, in verità, ho pensato che sarei morto anche io. Poi ho riaperto gli occhi e ho visto che ero ancora vivo”. È il racconto dell’unico passeggero sopravvissuto all’incidente aereo dell’Air India che si è schiantato al suolo giovedì, poco dopo il decollo. “Circa un minuto dopo il decollo – racconta l’uomo dall’ospedale – ho sentito come se l’aereo fosse bloccato in aria. Dopo un po’ si sono accese delle luci verdi e bianche, cosa che probabilmente significava che l’aereo stava cercando di aumentare la velocità per il decollo. E invece si è schiantato”. Intorno a lui, dice ancora, “c’erano solo cadaveri”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho pensato di morire anche io, poi ho riaperto gli occhi”: il racconto dell’unico superstite del disastro aereo in India

In questa notizia si parla di: aereo - pensato - riaperto - occhi

Sul corridoio strategico del Ponte sullo Stretto, la Galleria del Brennero è uno dei principali progetti infrastrutturali, pensato per migliorare la mobilità ferroviaria attraverso le Alpi e ridurre il traffico stradale. Recenti progressi nei lotti H41 e H21 segnano tappe i Vai su Facebook

Aereo precipitato in India, parla l’unico superstite: «Non so come sia uscito vivo da lì»; Aereo precipitato, perché il posto 11A era il più odiato e ora sarà il più ambìto.

Aereo precipitato, perché il posto 11A era il più odiato e ora sarà il più ambìto - L’unico superstite del disastro aereo era seduto al posto 11A, ora definito sui social Miracle Seat, il posto miracoloso ... Da italiaoggi.it

Aereo precipitato in India, parla l’unico superstite: «Non so come sia uscito vivo da lì» - indiano di 40 anni che è miracolosamente sopravvissuto all’incidente aereo della Air India ad Ahmedabad ... Scrive italiaoggi.it

L'unico sopravvissuto dell'aereo precipitato: "Ecco come ho fatto" - Vishwaskumar Bucharvada Ramesh ha raccontato come è scappato dall'aereo caduto appena dopo il decollo: "Non riuscivo a credere di essere riuscito a uscirne vivo" ... Si legge su today.it