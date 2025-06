Ho fatto un incubo nel Fruttolo c’è il DNA di Andrea Sempio Le considerazioni che stanno sotto l’incubo ognuno fa quelle che crede | le parole di Massimo Lovati a Quarto Grado

La parola “sogno”, Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, la usa spesso. Lo aveva fatto anche mercoledì scorso durante la puntata di Chi l’ha Visto? e l’inviato del programma di RaiTre, Vittorio Romano, aveva subito commentato: “Noi ovviamente sappiamo che lei non ha sognato, sappiamo che lei ci dice quello che può dirci ”. E ancora Federica Sciarelli: “Può darsi che sia un sogno, come dice lei, può darsi pure che lei come avvocato ha avuto delle confidenze e col segreto professionale non le può dire, quindi le tramutiamo in sogno. Questa è una mia opinione e anche dei nostri telespettatori che sono sempre molto attenti ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto un incubo, nel Fruttolo c’è il DNA di Andrea Sempio. Le considerazioni che stanno sotto l’incubo, ognuno fa quelle che crede”: le parole di Massimo Lovati a Quarto Grado

