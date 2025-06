Ho chiesto l' installazione di un contatore dell' acqua ma dopo 3 mesi non ho ricevuto alcun riscontro

Dopo tre mesi di attese e numerose sollecitazioni, la mia richiesta di installazione del contatore dell'acqua presso gli uffici Amap sembra essere stata completamente ignorata. È inaccettabile privare un cittadino, che ha già versato anticipatamente, di un diritto fondamentale senza alcun riscontro. La trasparenza e il rispetto dei clienti devono tornare al centro del servizio pubblico. È ora di agire per ottenere ciò che ci spetta.

Ad aprile scorso ho fatto richiesta presso gli uffici dell'Amap per l'installazione di un contatore. Ad oggi, dopo svariate segnalazioni e Pec, non ho avuto nessun tipo di riscontro. Credo che sia davvero davvero indecente privare un cittadino, che ha già anticipatamente pagato, di un bene. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Ho chiesto l'installazione di un contatore dell'acqua, ma dopo 3 mesi non ho ricevuto alcun riscontro"

