Dopo un avvincente capitolo in Turchia, Dries Mertens è pronto a scrivere l’ultima pagina della sua straordinaria carriera firmando il suo ultimo contratto. Il fantasista belga, simbolo di dedizione e talento, si prepara a sfidare il suo amato Napoli, rinnovando la passione per il calcio che lo ha sempre contraddistinto. Un ritorno che emoziona i tifosi e celebra un’icona del pallone europeo.

Ho ancora voglia di giocare: Mertens firma l’ultimo contratto della carriera Sfiderà il suo Napoli"> Potrebbe tornare a calcare i campi di Serie A il fantasista belga reduce dalla fortunata esperienza in Turchia. La carriera di Dries Mertens è un esempio brillante di dedizione, versatilità e un amore incondizionato per il calcio. Nato a Leuven, in Belgio, Mertens ha iniziato il suo percorso nelle giovanili del Gent, per poi farsi notare in Olanda con Utrecht e PSV Eindhoven. È stato proprio con il PSV che ha iniziato a mettere in mostra le sue qualità da ala sinistra. L’estate del 2013 ha segnato una svolta: Mertens si è trasferito al Napoli, inizialmente come esterno d’attacco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com