Him | il nuovo inquietante teaser dell’horror prodotto da Jordan Peele

Preparati a un'esperienza senza precedenti: il nuovo teaser di "Him", il horror firmato Jordan Peele, unisce il soprannaturale al mondo del football in modo inquietante e avvincente. Diretto da Justin Tipping, questo progetto promette di sconvolgere gli amanti del genere. Universale Pictures e Monkeypaw Productions ci invitano a scoprire un film che sfida le convenzioni e apre le porte a un incubo sportivo. La suspense sta per esplodere...

Il soprannaturale si fonde con il football nel nuovo film Him, diretto da Justin Tipping e prodotto da Jordan Peele: ecco il nuovo teaser che anticipa l'arrivo in sala. I fan dell'horror possono finalmente dare uno sguardo più approfondito al suo prossimo progetto di Jordan Peele in arrivo. Universal Pictures e Monkeypaw Productions hanno infatti pubblicato un nuovo teaser televisivo di Him, film horror sportivo e soprannaturale che si preannuncia tra i titoli più misteriosi dell'autunno. Questo nuovo teaser - diffuso senza preavviso - regala sequenze inedite e un'atmosfera ancora più inquietante rispetto ai primi materiali promozionali, mantenendo però intatto il velo di segretezza che avvolge il progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Him: il nuovo inquietante teaser dell’horror prodotto da Jordan Peele

In questa notizia si parla di: teaser - horror - jordan - peele

Together, il teaser trailer italiano dell'acclamato horror con Alison Brie e Dave Franco - Scopri il thriller horror "Together" con Alison Brie e Dave Franco, prossimo a uscire in Italia a ottobre con I Wonder Pictures.

La notte dei morti viventi, capolavoro di George Romero del 1968 e il remake del 1990 diretto da Tom Savini con Romero in veste di produttore e sceneggiatore. L'originale è ovviamente inarrivabile e segna una svolta indelebile nel panorama horror mondiale Vai su Facebook

Him: tensione alle stelle nel teaser trailer dell'horror sportivo prodotto da Jordan Peele; Him: il nuovo inquietante teaser dell’horror prodotto da Jordan Peele; Nuovo teaser per HIM: il footbal americano è un incubo per Marlon Wayans (produce Jordan Peele).

Him: il nuovo inquietante teaser dell’horror prodotto da Jordan Peele - I fan dell'horror possono finalmente dare uno sguardo più approfondito al suo prossimo progetto di Jordan Peele in arrivo. Da msn.com

Him: tensione alle stelle nel teaser trailer dell'horror sportivo prodotto da Jordan Peele - Guardate il nuovo teaser trailer di Him, horror originale prodotto da Jordan Peele e ambientato nel mondo del football americano. Scrive cinema.everyeye.it

Teaser per HIM: horror sul football americano prodotto da Jordan Peele - Universal ha diffuso il poster e il teaser trailer di HIM, nuovo film horror targato Monkeypaw Productions di Jordan Peele. Da msn.com