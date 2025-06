Heidi Klum in bikini stuzzica i fan su Instagram | Sapete che ho gli occhi color nocciola?

Heidi Klum, icona di stile e bellezza senza tempo, torna a conquistare i social con un video sensuale in bikini, mentre stuzzica i fan con il suo sguardo nocciola. A 52 anni, la modella e conduttrice si prepara al grande ritorno di Project Runway, lasciando tutti senza fiato. Impossibile non essere catturati dal suo fascino irresistibile: e voi, siete pronti a seguirla in questa nuova avventura?

La 52enne è tornata a infiammare i social network con un video ammiccante in attesa del ritorno alla conduzione di Project Runway. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Heidi Klum in bikini stuzzica i fan su Instagram: "Sapete che ho gli occhi color nocciola?"

