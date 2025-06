Heart of the Race al Museo Mille Miglia

scoprire l’anima pulsante delle corse automobilistiche, catturando con maestria i dettagli più intensi e nascosti di questa storica competizione. La mostra "Heart of the Race" di Elizabeth Ann Kahane rivela il cuore pulsante della Mille Miglia attraverso opere che fondono arte e passione, invitandoci a vivere un’esperienza coinvolgente e unica fino al 31 ottobre al Museo Mille Miglia di Brescia.

"Heart of the Race", sottotitolo "Master Mechanics of the Milla Miglia": è la nuova mostra dell'artista americana Elizabeth Ann Kahane inaugurata il 29 maggio e aperta al pubblico fino al 31 ottobre negli spazi del Museo Mille Miglia di Brescia. Con "Heart Of The Race", l'artista Kahane torna ad.

Mo.Ca: Mostra "Heart of the Race" - In vista della "Corsa più bella del mondo", il Mo.Ca ospita una mostra fotografica che celebra i protagonisti della preparazione delle affascinanti auto vintage in gara.

Presentazione della mostra "Heart of the race" di Elisabeth Kahane che rende omaggio al contributo degli inestimabili meccanici della Freccia Rossa, come gli amici di Noci Motor Classic di Pietro Noci che sono un punto di assistenza della Freccia Rossa. Al t Vai su Facebook

Heart of the Race: la mostra al Museo Mille Miglia fino al 31 ottobre 2025; Gli eventi collaterali a Brescia, il programma; Mo.Ca 2025 - Heart of race.

“Heart of the Race – Master Mechanics of the Mille Miglia” le immagini di E.A. Kahane al Museo Mille Miglia - “Heart of the Race – Master Mechanics of the Mille Miglia” è la mostra fotografica dell’artista americana E. Lo riporta quibrescia.it

