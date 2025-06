Harry Potter | una star della saga riceve un prestigioso riconoscimento da Re Carlo

Harry Potter, una delle star più amate della saga, riceve un prestigioso riconoscimento da Re Carlo. Uno dei volti più significativi del franchise cinematografico tratto dai libri di J.K. Rowling è stato insignito di un illustre titolo. Spesso, i grandi attori britannici vengono premiati per contribuire a portare lustro al Paese. È ciò che è accaduto a uno dei leggendari interpreti del cinema e teatro britannici, molto conosciuto per il suo ruolo iconico nel mondo magico, che ora può aggiungere un altro capitolo alla sua straordinaria carriera.

