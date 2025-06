Haifa colpita dai missili iraniani il cielo si ‘incendia’ – Video

Nella notte di crescente tensione, il cielo di Haifa si illumina di incendii e scontri, mentre l'Iran lancia una nuova offensiva missilistica contro Israele in risposta agli attacchi precedenti. Una giornata drammatica che mette in evidenza la fragilità di un'area già segnata da conflitti e tensioni internazionali. La lotta per la pace sembra allontanarsi sempre di più, lasciando spazio a scenari inquietanti e incerti.

(Adnkronos) – Il cielo su Haifa si illumina nella notte in cui l'Iran lancia una nuova ondata di missili contro Israele. La città in particolare viene colpita dall'offensiva con cui Teheran risponde agli attacchi israeliani. Secondo le news che arrivano da Israele, a Haifa si registrano un morto e 14 feriti. —[email protected] (Web Info) Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: haifa - missili - cielo - colpita

Iran minaccia Usa, Gb e Francia | Pioggia di missili iraniani su Haifa | Israele risponde bombardando Teheran e lo Yemen - Il panorama internazionale si infiamma: tensioni tra Iran, USA, GB e Francia esplodono in una pioggia di missili su Haifa, mentre Israele risponde con attacchi a Teheran e Yemen.

Dopo una valutazione della situazione con il capo di stato maggiore Eyal Zamir, il capo del Mossad David Barnea e i vertici dell'Idf, il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che se "Khamenei continuerà a lanciare missili contro la popolazione israelia Vai su Facebook

Israele, i missili dell'Iran infiammano il cielo di Haifa - Video; Missili iraniani contro Israele. Colpiti 40 obiettivi a Teheran. Musk attiva Starlink in Iran - L'Iran ha attivato la propria difesa anti-aerea nella capitale Teheran e in sei province del Paese; Haifa colpita dai missili iraniani, il cielo si ‘incendia’ – Video.

Haifa colpita dai missili iraniani, il cielo si 'incendia' - Video

Si legge su msn.com: Il cielo su Haifa si illumina nella notte in cui l'Iran lancia una nuova ondata di missili contro Israele.