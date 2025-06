Gyokeres Juventus la rivelazione spezza le gambe ai bianconeri | Poche chance solo un sondaggio Il bomber svedese viaggia spedito verso… Il punto

Viktor Gyokeres sta conquistando le prime pagine del calciomercato, diventando la rivelazione che potrebbe scuotere la Juventus. Nonostante le poche chance attuali, il suo talento ha già infiammato i tifosi e gli addetti ai lavori: un vero e proprio sasso nello stagno per i bianconeri. La domanda ora è: resterà solo un sogno o vedremo presto il bomber svedese in azione a Torino? Il futuro ci risponderà .

Gyokeres Juventus, la rivelazione spezza le gambe ai bianconeri: cosa filtra sull'attaccante dello Sporting. Il nome di Viktor Gyokeres ha infiammato in queste ultime settimane il calciomercato Juve ma le possibilità di vedere il bomber svedese in bianconero sono, ad oggi, minime. Come riportato da Alfredo Pedullà, la Vecchia Signora ha effettuato solo un sondaggio nelle scorse settimane con situazione è apparsa subito complessa. Ci sarebbero poche chance per i bianconeri anche perché l'Arsenal si sente in posizione privilegiata e punta con decisione al colpo, forte del gradimento del giocatore.

