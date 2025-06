Gyokeres Juve prima di andare all’attacco bisognerà capire il futuro di questo bianconero | la rivelazione non tranquillizza i tifosi

Prima di sferrare l’attacco, la Juventus deve fare i conti con un’incognita: il futuro di Gyokeres. L’attaccante dello Sporting, recentemente accostato ai bianconeri, sta creando tensioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Secondo Alfredo Pedullà, la trattativa promette battaglie serrate e colpi di scena, rendendo indispensabile chiarire subito le intenzioni della società. La situazione è in evoluzione: ecco cosa filtra sul bomber svedese e cosa potrebbe riservare il mercato nei prossimi giorni.

Gyokeres Juve, prima di andare all’attacco bisognerà ci sarà da risolvere questo nodo: le ultimissime. Il giornalista Alfredo Pedullà ha fornito importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro di Gyokeres, attaccante dello Sporting fortemente accostato al mercato Juve in questi ultimi giorni. Ecco cosa filtra sul bomber svedese. PAROLE – «Per Gyokeres sarà una mezza guerra sotto tutti i punti di vista, perché altre opzioni come Retegui costano tanto e perché prima la Juve deve risolvere il dilemma Vlahovic». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, prima di andare all’attacco bisognerà capire il futuro di questo bianconero: la rivelazione non tranquillizza i tifosi

