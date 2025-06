Gyokeres Juve la pista si fa sempre più concreta! Il centravanti svedese ha già fatto sapere allo Sporting di aver rifiutato quella destinazione Ultimissime novità

La pista Gyokeres si fa sempre più concreta: il centravanti svedese ha già comunicato allo Sporting Lisbona di aver rifiutato la proposta, aprendo così le porte a un possibile trasferimento alla Juventus. La volontà del giocatore di cambiare aria rafforza le chance dei bianconeri, che cercano di rinforzare il reparto offensivo con un colpo di peso. Resta da capire se questa trattativa prenderà definitivamente quota nelle prossime ore.

