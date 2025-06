Gyokeres Juve fine della corsa? Il Manchester United si defila ma quell’altro top club fa sul serio | svelata la volontà del bomber svedese

Il futuro di Viktor Gyökeres si fa sempre più incerto, con il Manchester United ormai fuori dalla corsa e l’interesse di altri grandi club, tra cui Arsenal, in forte crescita. La volontà del bomber svedese di approdare in Premier League apre scenari sorprendenti, mentre la Juventus sembra aver intrapreso altre strade. Ma quale sarà davvero la sua prossima destinazione? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti su questa operazione di mercato calda e avvincente.

Gyokeres Juve, fine della corsa per l’attaccante svedese: tutti gli ultimi aggiornamenti sul calciatore dello Sporting Lisbona. L’attaccante dello Sporting Lisbona Gyokeres è seguito da tanti club oltre al calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, l’Arsenal sarebbe forte sul calciatore che vorrebbe trasferirsi in Premier. PAROLE – «La priorità di Viktor Gyökeres è quella di unirsi all’Arsenal quest’estate, nonostante le richieste del Manchester United nelle ultime settimane. Gyökeres è sempre un’opzione tra le trattative per Šeško, ma finora non si è ancora raggiunto un accordo; l’Arsenal continua a valutare la situazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, fine della corsa? Il Manchester United si defila ma quell’altro top club fa sul serio: svelata la volontà del bomber svedese

