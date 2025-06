Gyokeres il sogno sfuma definitivamente? La trattativa si complica per un incredibile dettaglio

Il sogno di vedere Viktor Gyokeres vestire la maglia del Napoli si sgretola, lasciando gli appassionati deluditi. La trattativa, inizialmente promettente, si è complicata a causa di un dettaglio sorprendente che potrebbe definitivamente allontanare l’attaccante svedese dall’Italia. Con oltre 50 gol stagionali, Gyokeres si prepara a un’estate densa di incertezze, mentre il suo futuro si fa sempre più incerto e lontano dal sogno azzurro.

L'approdo dell'attaccante svedese appare sempre più improbabile per gli azzurri: la trattativa si è complicata per un dettaglio veramente incredibile Il futuro di Viktor Gyokeres sembra sempre più lontano dal Napoli e dall'Italia. L'attaccante svedese da oltre 50 gol stagionali, rischia di vivere un'estate più turbolenta del previsto. All'uscita dei primissimi rumors di un accostamento tra il calciatore e gli azzurri, appariva già chiaro come la trattativa sarebbe stata complicatissima, ma nelle ultime ore sono emerse novità che renderebbero noti ulteriori dettagli. Una serie di cavilli molto specifici, che allontanerebbero definitivamente i partenopei dal giocatore e con loro anche altre squadre di Serie A.

