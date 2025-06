Gyokeres avvisa la Juventus | scelta fatta dopo il grande rifiuto

Gyokeres mette in chiaro le cose: la sua scelta è stata definitiva, dopo il grande rifiuto che aveva fatto tremare le aspettative. L’attaccante dello Sporting CP, tra i protagonisti più caldi di questa sessione di mercato, ha fugato ogni dubbio sulla sua futura destinazione, confermando quale sia l’obiettivo più ambito. Ora, il mondo del calcio aspetta con ansia il suo prossimo passo, che potrebbe rivoluzionare le strategie delle big europee.

L’attaccante ha fugato gli ultimi dubbi in merito alla candidatura più calda per il suo futuro: lo scenario Tra i calciatori che si stanno prendendo le luci della ribalta in sede di calciomercato in queste primissime, caldissime ore della campagna trasferimenti, impossibile non menzionare Viktor Gyokeres. L’attaccante dello Sporting CP – al centro di un vero e proprio intreccio di mercato – piace e non poco a tanti club in giro per l’Europa, Juventus inclusa. (LaPresse) – Calciomercato.it Alla ricerca di (almeno) un centravanti al quale affidare le chiavi di un attacco che – eccezion fatta per clamorosi colpi di coda – rimarrà orfano di Dusan Vlahovic, la ‘Vecchia Signora’ sta continuando a scandagliare diverse piste per l’attacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it