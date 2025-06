Gyokeres alla Juve c’è anche l’annuncio ufficiale | Tudor gongola

Il caso Gyokeres infiamma il calciomercato: tra Juventus, Napoli e le grandi della Premier League, il futuro dell'attaccante svedese si fa incerto. Con una stagione da 54 gol e 13 assist, il suo valore è al centro dell’attenzione e le voci di un possibile trasferimento si intensificano. Tudor gongola, mentre l’entourage svela dettagli che potrebbero cambiare le sorti del suo destino. Il suo prossimo passo sarà determinante, e il mercato è in fermento per scoprire dove giocherà Viktor Gyokeres.

Gyokeres è sempre più un caso: lo vuole la Juve, lo insegue il Napoli, ma piace anche alle big della Premier League. Ma dall'entourage del giocatore arriva una rivelazione che chiarisce bene il suo futuro. È diventato un vero e proprio caso, il trasferimento di Viktor Gyokeres. L'attaccante svedese di 27 anni è destinato a lasciare lo Sporting Lisbona, dopo una stagione sensazionale da 54 e 13 assist complessivi. Dopo aver trascinato il club portoghese a vincere il campionato, il centravanti più ammirato del momento in Europa è pronto al salto in un top club straniero, e per lui c'è la fila.