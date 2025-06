Guterres basta escalation prevalgano pace e diplomazia

In un momento di crescente tensione globale, le parole di Antonio Guterres risuonano come un appello urgente alla calma e alla saggezza. Con fermezza, il Segretario Generale dell'ONU invita a mettere da parte l'escalation militare e a privilegiare la pace e la diplomazia. √ą ora di agire con responsabilit√† per costruire un futuro di stabilit√† e dialogo, piuttosto che di conflitto e distruzione.

"I bombardamenti israeliani sui siti nucleari iraniani. I missili iraniani su Tel Aviv. Basta escalation. E' ora di fermarsi. La pace e la diplomazia devono prevalere". Lo afferma il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Guterres, basta escalation, prevalgano pace e diplomazia

In questa notizia si parla di: guterres - basta - escalation - pace

Putin avverte Trump: ‚ÄúPossibile escalation mondiale, speriamo negli USA‚ÄĚ Vai su Facebook

Guterres, basta escalation, prevalgano pace e diplomazia; Guterres, basta escalation, prevalgano pace e diplomazia; Guterres, basta escalation, prevalgano pace e diplomazia.

Guterres, basta escalation, prevalgano pace e diplomazia - "I bombardamenti israeliani sui siti nucleari iraniani. Come scrive quotidiano.net

Iran: Guterres, fermare escalation, prevalgano pace e democrazia - "Bombardamento israeliano sui siti nucleari iraniani. Segnala lapresse.it

Guterres ‚ÄúCondanna per escalation militare in Medio Oriente‚ÄĚ - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) ‚Äď ‚ÄúIl Segretario generale condanna qualsiasi escalation militare in Medio Oriente. Si legge su toscanamedianews.it