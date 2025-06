Guidava il trattore Tamponato muore

Tragedia nella Bassa Bergamasca: un pensionato di 79 anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto un trattore e una potente BMW Gti. L’episodio, avvenuto poco dopo le 17.15 a Cortenuova, ha sconvolto la comunità locale. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente, ma il dolore per questa perdita è palpabile. Rimaniamo aggiornati per ulteriori dettagli su questa tragica vicenda.

Un pensionato di 79 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 17.15 alla periferia di Cortenuova, nella Bassa Bergamasca. Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della Polizia stradale di Bergamo, sul posto per i rilievi di legge, una Bmw Gti avrebbe tamponato un vecchio trattore a 48 cavalli che in quel momento stava percorrevano via Trieste, nella zona dell’ex centro commerciale le Acciaierie. L’esatta dinamica è ancora in fase di accertamento. L’urto è stato particolarmente violento tant’è che Pierino Lamera, 79 anni, che era a bordo del trattore è stato sbalzato nel campo di mais a un paio di metri dalla carreggiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guidava il trattore. Tamponato, muore

