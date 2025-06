GUIDA TV 14 GIUGNO 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI LAURA PAUSINI

Se vuoi scoprire cosa offre la TV questa sera, BubinoBlog ti guida tra le migliori proposte di Rai, Mediaset, La7 e altre reti. Tra giochi, film, sport e documentari, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Prepara popcorn e relax, perché la serata promette emozioni e divertimento da non perdere. E ora, scopriamo insieme il palinsesto di oggi: buona visione!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 00:10 Chi Può Batterci? Un Amore in Fondo al Mare Game Show Film Rai2 20:45 23:15  Slovacchia-Italia Eroici: 100 Anni di Passione e Racconti Calcio Doc. Rai3 21:20 23:40 Sapiens: Un Solo Pianeta Tg3 Mondo Doc. Rubrica Rete 4 21:30 23:45 Sei Giorni, Sette Notti Confessione Reporter Film Inchieste Canale 5 21:40 00:55 Laura 30 World Tour Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:25 00:20 The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro Sport Mediaset Notte Film Notiziario La7 21:15 00:10 In Altre Parole. 🔗 Leggi su Bubinoblog