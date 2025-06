Guida in stato di ebbrezza e furto aggravato | tre persone denunciate

L’Arma dei Carabinieri del Sannio rafforza la sua presenza per garantire sicurezza e legalità, denunciando tre persone coinvolte in guida sotto l’effetto di alcol e furto aggravato. Un impegno costante volto a tutelare la comunità attraverso controlli rigorosi e prevenzione attiva. La lotta contro i comportamenti criminosi si intensifica, dimostrando che la tutela dei cittadini resta la priorità assoluta. Scopri come le forze dell’ordine stanno facendo la differenza.

Comunicato Stampa L’Arma intensifica le attività di prevenzione nel Sannio Prosegue senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro l’abuso di alcol alla guida e nella prevenzione dei reati predatori, grazie a un capillare controllo del territorio e a . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Guida in stato di ebbrezza e furto aggravato: tre persone denunciate

