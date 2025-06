Guerra tra Israele e Iran la proposta | Chiudere le moschee in Italia

In un contesto segnato da tensioni internazionali, Lorenzo Damiano, portavoce di "Pescatori di Pace", ribadisce il suo impegno con una proposta sorprendente: chiudere le moschee in Italia per contrastare il terrorismo. Mentre i conflitti tra Israele e Iran infiammano il Medio Oriente, l’idea solleva dibattiti acceso sulla sicurezza e la libertà religiosa nel nostro Paese. Ma è davvero questa la soluzione?

Lorenzo Damiano, portavoce del movimento "Pescatori di Pace" torna a far parlare di s√© dopo l'annuncio della sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Veneto. Il politico √® intervenuto sullo scoppio del conflitto¬†tra Israele e Iran Damiano,¬†lanciando una proposta destinata a far. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it ¬© Trevisotoday.it - Guerra tra Israele e Iran, la proposta: ¬ęChiudere le moschee in Italia¬Ľ

