Guerra Israele-Iran | vescovi toscani ancora bloccati Lojudice | Aspettiamo un volo

In un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran, i vescovi toscani si trovano ancora bloccati in Medio Oriente, desiderosi di tornare a casa. Dopo aver concluso il loro pellegrinaggio al Santo Sepolcro, sono ora in attesa di un volo che possa riportarli in Italia, sperando presto di poter lasciare Amman e riunirsi con le loro comunità . La loro situazione riflette le difficoltà di un’epoca segnata da conflitti e incertezze.

ROMA – “Attendiamo la possibilitĂ di un volo che ci riporti in Italia. Ieri mattina avevamo in programma la Messa al Santo Sepolcro, che ha concluso il nostro pellegrinaggio. Appena finita la celebrazione abbiamo deciso di muoverci verso l’aeroporto piĂą vicino fuori da Israele, per questo siamo arrivati ad Amman con l’aiuto della Custodia di Terra . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Guerra Israele-Iran: vescovi toscani ancora bloccati. Lojudice: “Aspettiamo un volo”

In questa notizia si parla di: volo - israele - guerra - iran

Medioriente: Greta Thunberg ha lasciato Israele, in volo verso Svezia - Greta Thunberg, simbolo mondiale della lotta al cambiamento climatico, ha lasciato Israele dopo essere stata espulsa, in volo verso la Svezia.

Guerra Israele-Iran, Taremi bloccato a Teheran: niente volo per la California Vai su X

LA CITTA' SANTA E I SUOI LUOGHI SACRI MINACCIATI DALLA GUERRA ISRAELE E IRAN Israele sotto attacco: sirene ed esplosioni a Gerusalemme, in volo missili dall’Iran Idf: "L'Iran sta attaccando Israele con 100 missili, state nei rifugi". L'annuncio dopo l Vai su Facebook

Blocco voli e viaggi per la guerra Iran Israele: aerei civili a terra o lontani; Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan; Attacco israeliano in Iran: voli cancellati e dirottati.

Guerra Israele-Iran: vescovi toscani ancora bloccati. Lojudice: “Aspettiamo un volo” - Monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze, bloccato con gli altri vescovi nel ritorno dalla Terra Santa (Foto da Toscana Oggi) ROMA ... Secondo firenzepost.it

Guerra Israele-Iran, nuovi missili su Tel Aviv: 3 morti e 80 feriti. Teheran: «In arrivo 2mila razzi». Media: nel mirino anche le basi Usa - Alcune ore dopo la vendetta iraniana: almeno cento missili lanciati, forti ... Segnala leggo.it

Inter, la guerra con Israele blocca Taremi in Iran. Spazio aereo chiuso, niente volo per Los Angeles - L'attaccante avrebbe dovuto raggiungere i compagni in California decollando da Teheran. gazzetta.it scrive