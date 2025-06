Guerra Israele-Iran uccisi nove scienziati impegnati nel progetto per la bomba atomica video

La tensione tra Israele e Iran raggiunge nuovi livelli con l'uccisione di nove scienziati nucleari iraniani a Teheran, un gesto che rischia di accendere un conflitto più ampio. L’IDF conferma che questi esperti erano fondamentali per lo sviluppo della bomba atomica, mentre le reazioni si moltiplicano: attacchi israeliani contro siti strategici iraniani e una risposta con oltre cento droni. La regione si avvicina a un punto di non ritorno, lasciando il mondo in sospeso.

Nove scienziati nucleari iraniani sono stati uccisi a Teheran nell’ambito della guerra tra Israele e Iran. Ne ha dato notizia l’Idf fornendo i loro nomi e specificando che i nove studiosi erano stati individuati come portatori di un background di conoscenze tali da rendere possibile la realizzazione di una bomba atomica. Leggi anche Israele attacca l'Iran: colpiti siti nucleari e militari. Teheran risponde lanciando oltre cento droni. Israele-Iran, ancora attacchi nella notte. Meloni sente Netanyahu e i leader arabi: al lavoro per la de-escalation. Gli scienziati uccisi e la guerra tra Israele e Iran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Guerra Israele-Iran, uccisi nove scienziati impegnati nel progetto per la bomba atomica (video)

