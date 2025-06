Guerra Israele-Iran uccisi 9 scienziati iraniani | da Tehranchi ad Abbasi a Dayani Idf | Contribuivano a progetto nucleare andavano eliminati

Le vittime sono figure chiave, tra cui Tehranchi, Abbasi e Daryani, considerate essenziali per il progetto nucleare iraniano. Questi raid mirati rappresentano una sottile danza di potere e strategia tra Israele e Iran, con conseguenze che potrebbero scuotere gli equilibri regionali. La tensione si intensifica, e il futuro di questa intricata partita si tinge di incertezza e suspense.

I 9 scienziati nucleari uccisi sono: Tehranchi, Abbasi, Zadeh, Barji, Fakhahi, Minoushehr, Asgari, Daryani e Katirimi A seguito dei raid sulle centrali nucleari iraniane, l'esercito israeliano ha eliminato 9 tra scienziati e alti esperti del settore nucleare della Repubblica islamica.

Israele ha lanciato un'operazione segreta contro l'Iran, chiamata "Am Kalavi", che in ebraico significa "Un popolo forte come un leone".

