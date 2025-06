Guerra Israele-Iran Tajani | Nessuna ambiguità di fronte alla minaccia nucleare Teheran in 6 mesi avrebbe avuto 10 atomiche

In un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran, Antonio Tajani non lascia spazio a dubbi: nessuna ambiguità è ammissibile di fronte alla minaccia nucleare. L'eventualità che Teheran possa dotarsi di armi atomiche in soli sei mesi preoccupa e impone risposte decise. Tajani ribadisce il diritto di Israele a garantirsi la sopravvivenza, sottolineando l'urgenza di azioni ferme per evitare una catastrofe globale.

“Di fronte a una minaccia nucleare, non può esservi alcuna ambiguità. L’Iran non può dotarsi della bomba atomica. Ho voluto trasmettere questo messaggio anche a Herzog al quale ho ribadito il diritto di Israele a garantire la propria sopravvivenza tutelandosi da un possibile attacco nucleare”. Così Antonio Tajani in audizione alle Commissioni riunite Esteri Camera e Senato. “Sàar mi aveva sottolineato che la decisione di lanciare l’operazione è scaturita da informazioni di intelligence sul programma missilistico di Teheran, tali da configurare una minaccia esistenziale per Israele, per la regione e per la comunità internazionale”, continua il ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guerra Israele-Iran, Tajani: “Nessuna ambiguità di fronte alla minaccia nucleare, Teheran in 6 mesi avrebbe avuto 10 atomiche”

