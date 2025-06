Guerra Israele-Iran nuovo attacco Idf su Tabriz Teheran | Pronti a rispondere con 2mila missili Katz | Se lo fate brucerete

Lo scontro tra Israele e Iran si infiamma con attacchi che colpiscono Tabriz, Hamedan e altre città strategiche, portando il conflitto a un livello senza precedenti. La minaccia di una rappresaglia con 2.000 missili Katz fa tremare la regione: se provocazioni continueranno, il fuoco potrebbe divampare in modo incontrollabile. La tensione è alle stelle, e il mondo osserva con apprensione. La risposta iraniana sarà decisiva: qualunque mossa cambierà gli equilibri.

Tabriz non è stata l'unica a subire i colpi dell'aviazione israeliana. Altri attacchi sarebbero stati registrati anche nelle città di Shabestar, Zajan, Langroud e Hamedan, oltre che contro la base missilistica di Bidgoneh Si intensifica lo scontro tra Israele e Iran. Oggi le Forze di Difesa

