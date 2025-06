Guerra Israele-Iran l’audizione di Tajani davanti alle Commissioni Affari esteri di Camera e Senato – Diretta tv

In un momento cruciale di tensione internazionale, le Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato ascoltano in diretta tv il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per fare il punto sugli sviluppi della crisi tra Israele e Iran. Un’occasione unica per comprendere le strategie italiane e il ruolo in una delle sfide geopolitiche più delicate del momento. Non perdere gli aggiornamenti, perché la pace potrebbe dipendere anche da queste parole.

Presso l’Aula de Gruppi parlamentari, le Commissioni Affari esteri di Camera e Senato svolgono l’audizione del Vicepresidente del consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani sugli sviluppi della crisi tra Israele e Iran L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guerra Israele-Iran, l’audizione di Tajani davanti alle Commissioni Affari esteri di Camera e Senato – Diretta tv

In questa notizia si parla di: esteri - affari - israele - iran

Domani, le Commissioni Affari esteri di Camera e Senato svolgeranno l’audizione del Ministro degli Affari esteri Antonio #Tajani sugli sviluppi della crisi tra #Israele e #Iran. Il quale #Tajani, appena ieri diceva: "Non ci sono segnali attacco imminente di #Israel Vai su X

MEDIO ORIENTE | Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione di emergenza alle 7.30 alla Farnesina con gli ambasciatori dell'area interessata sulle operazioni militari di Israele in Iran. #ANSA Vai su Facebook

Israele-Iran, informativa del ministro degli Esteri Tajani; Israele-Iran, notizie in diretta sulla guerra: notte di attacchi, Teheran: Pronti a lanciare 2mila missili; Crisi tra Israele e Iran, audizione Tajani– Sabato alle 11 diretta webtv e canale satellitare.

Israele-Iran, alla Farnesina in corso riunione con Tajani - Il vicepremier e ministro degli Esteri ha riunito in videoconferenza i dirigenti del ministero e gli ambasciatori delle principali sedi diplomatiche. Lo riporta msn.com

Israele-Iran, informativa del ministro degli Esteri Tajani - Alle ore 11, presso l’Aula de Gruppi parlamentari, le Commissioni Affari esteri di Camera e Senato svolgono l’audizione del vicepresidente del consiglio e ministro degli Affari esteri e della ... Scrive ansa.it

Israele-Iran, Tajani: "Teheran ha superato linea rossa sul nucleare". Alle 11 l'audizione - Iran, Tajani: 'Teheran ha superato linea rossa sul nucleare'. Si legge su tg24.sky.it