Guerra Israele-Iran il Cremlino | Putin e Trump hanno parlato al telefono I due leader | Questo conflitto deve finire

Una telefonata tra Putin e Trump apre uno spiraglio di speranza nel caos del conflitto israelo-iraniano. Due leader influenti discutono dell’escalation militare, condannando gli attacchi e cercando vie di dialogo. In un momento cruciale, il loro confronto potrebbe rappresentare il primo passo verso una de-escalation. La pace, ora più che mai, dipende da questi incontri diplomatici, perché il futuro della regione merita soluzioni concrete e durature.

Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica, secondo quanto riferisce il Cremlino. L'agenzia russa Ria Novosti riferisce che Putin e Trump hanno parlato della escalation tra Israele e Iran, con il presidente russo che ha condannato gli attacchi israeliani e ha informato l'inquilino della Casa Bianca sui colloqui telefonici avuti ieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra Israele-Iran, il Cremlino: "Putin e Trump hanno parlato al telefono". I due leader: "Questo conflitto deve finire"

In questa notizia si parla di: putin - trump - israele - iran

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

#Putin nelle ultime ore ha parlato con premier #Netanyahu,presidente iraniano #Pezeshkian e presidente usa #Trump. Si è anche offerto di mediare tra #Israele e #Iran. UE non pervenuta. Starà pensando a qualche nuovo pacchetto di sanzioni…Vi dice nient Vai su X

MEDIO ORIENTE | Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica, secondo quanto riferisce il Cremlino. Al centro, la crisi Iran-Israele. #ANSA Vai su Facebook

Israele verso una nuova escalation, Netanyahu: 'Colpiremo ogni obiettivo'. Telefonata Putin-Trump; Missili iraniani contro Israele. Colpiti 40 obiettivi a Teheran. Musk attiva Starlink in Iran - Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran; Israele - Iran, le news in diretta. Iran minaccia Londra e Parigi: “Attacchiamo le vostre basi”.

Trump, per me e Putin guerra Israele-Iran dovrebbe finire - Vladimir Putin "pensa, come me, che questa guerra tra Israele e Iran dovrebbe finire, e io ho spiegato che la sua guerra dovrebbe finire". Si legge su quotidiano.net

Telefonata Trump-Putin: "Russia pronta a mediare tra Israele e Iran" - Il presidente russo condanna l'attacco israeliano e conferma di essere disponibile a proseguire i negoziati con l'Ucraina. Lo riporta msn.com

Putin e Trump discutono dell'escalation tra Israele e Iran - Putin condanna gli attacchi israeliani e propone mediazione. Scrive quotidiano.net