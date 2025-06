Guerra Iran-Israele cosa sta succedendo? La reazione di Teheran al maxi attacco ai siti nucleari | missili balistici contro Tel Aviv e Gerusalemme

Tensione ai massimi livelli nel Medio Oriente: dopo una serie di attacchi con missili e droni contro l'Iran, Teheran risponde con un'offensiva imponente contro Tel Aviv e Gerusalemme. La regione si trova ora sul filo del rasoio, mentre lo scontro tra la Repubblica Islamica e Israele si intensifica, rischiando di amplificare un conflitto già di per sé complesso e esplosivo. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse di entrambe le parti?

Prima centinaia di missili e droni contro l?Iran. Poi, in serata, una pioggia di fuoco contro Israele. Lo scontro tra la Repubblica islamica e lo Stato ebraico adesso è uno scontro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Iran-Israele, cosa sta succedendo? La reazione di Teheran al maxi attacco ai siti nucleari: missili balistici contro Tel Aviv e Gerusalemme

