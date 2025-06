Guerra Iran-Israele a Fiumicino voli cancellati | quali sono i paesi off limits

Fiumicino, 14 giugno 2025 – Le tensioni in Medio Oriente esplodono nuovamente con il conflitto tra Iran e Israele, generando conseguenze anche sui voli italiani. Con cancellazioni e restrizioni di viaggio, la sicurezza negli aeroporti è al massimo livello. Molti passeggeri si trovano ora in bilico tra incertezza e preoccupazione, mentre le autorità definiscono quali paesi sono ora off-limits. Ma c’era anche chi era già partito ed...

Fiumicino, 14 giugno 2025 – Non si placano i conflitti in Medio Oriente e sale la tensione con un nuovo fronte bellico: ora che l'Iran ha risposto all'attacco di Israele, lanciando missili su Gerusalemme e Tel Aviv, l'attenzione all'interno degli aeroporti è tenuta ancora più alta. Molti voli in partenza dall'aeroporto di Fiumicino o in arrivo dai due paesi coinvolti e quelli limitrofi sono stati cancellati. Ma c'era anche chi era già partito ed è stato prontamente fatto rientrare presso il nostro scalo aeroportuale "Da Vinci". Per ora, sono off limits l'Azerbaijan, la Georgia, l'Iran, Israele, la Giordania, la Siria, il Libano, la Russia, l'Uzbekistan, il Kazakistan, il Tajikistan, il Turkmenistan, il Kirghizistan.