Guerra in Medio Oriente ultime notizie Riprendono i raid di Israele contro l’Iran | 78 morti La reazione di Teheran | missili su Tel Aviv e Gerusalemme 3 vittime

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, segnando un nuovo capitolo di un conflitto che minaccia la stabilità della regione. Notizie in tempo reale raccontano di raid a ripetizione, vittime e reazioni forti da entrambe le parti. La notte tra il 13 e il 14 giugno ha portato un escalation di violenza, con devastanti conseguenze umanitarie. Scopriamo cosa sta succedendo e quali potrebbero essere le implicazioni future di questo scontro ancora aperto.

È guerra tra Israele e Iran. Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno si sono registrati diversi attacchi incrociati tra i due Paesi. Il bilancio per il momento è di 3 morti e circa 80 feriti in Israele e di 78 morti e oltre 300 feriti in Iran. Il conflitto è iniziato nella notte tra giovedì e venerdì, quando Israele ha lanciato l’operazione “Leone nascente” con un massiccio bombardamento che ha preso di mira alcuni siti legati al programma nucleare e missilistico iraniano: nell’attacco sono stati uccisi, tra gli altri, il comandante delle Guardie rivoluzionarie Hossein Salami, il capo di stato maggiore Mohammad Bagheri e diversi importanti scienziati impegnati nel programma nucleare degli ayatollah. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Guerra in Medio Oriente ultime notizie. Riprendono i raid di Israele contro l’Iran: 78 morti. La reazione di Teheran: missili su Tel Aviv e Gerusalemme, 3 vittime

