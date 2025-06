Guerra aperta tra Israele e Iran attacchi incrociati nella notte Missili contro Tel Aviv esplosioni a Teheran | morti e terrore

In un clima di crescente tensione, la notte ha portato devastazioni e paura tra Israele e Iran, con attacchi incrociati che hanno seminato morte e distruzione. Mentre le sirene suonano e il terrore si diffonde, il mondo si chiede come fermare questa escalation prima che diventi irreversibile. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, richiama all’importanza di Pace e dialogo, affinché si possa trovare una soluzione duratura e mettere fine al conflitto.

Roma, 14 giugno 2025 – E’ guerra aperta tra Israele e Iran. Nella notte le sirene d'allarme sono scattate a Tel Aviv in seguito al lancio di missili dall'Iran: vittime e feriti. Forti esplosioni anche nella capitale iraniana: una colonna di fumo si è alzata dall'aeroporto della capitale. Bombardata anche una base militare nella città di Zanjan. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres chiede di mettere fine all'escalation: 'Pace e democrazia prevalgano'. Ma il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi tira dritto: "Risponderemo all'attacco israeliano per difendere la nostra sovranità e sicurezza nazionale" epa12174529 Israeli rescue teams at the site where Iranian ballistic missiles hit residential buildings in Rishon LeZion, near Tel Aviv, Israel, 14 June 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net