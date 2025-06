guerra agli schiamazzi per chi siede sulle panchine dopo le 23 multe fino a 500 euro

Sei stanco di notti disturbate e di piazze in balia del caos? A Calvenzano, dalle 23 alle 7, è vietato sedersi sulle panchine di piazza Guglielmo Paglia: chi trasgredisce rischia multe fino a 500 euro. Una misura drastica, ma necessaria, per restituire tranquillità e sicurezza alla comunità. La speranza? Che questa stretta possa riportare pace e rispetto nel cuore del paese, garantendo a tutti momenti di serenità e convivialità.

Non è uno scherzo: a Calvenzano, dalle 23 alle 7 del mattino, è vietato stazionare sulle panchine di piazza Guglielmo Paglia. Chi verrà sorpreso a farlo rischia una sanzione salata, fino a 500 euro. Il motivo? Urla, schiamazzi e degrado che, nelle ultime settimane, hanno trasformato la piazza in un punto critico per la quiete pubblica. Il sindaco ha deciso di intervenire con un’ordinanza, stanco delle continue segnalazioni da parte dei residenti. La piazza, da poco riqualificata con nuove panchine, nelle ore notturne è spesso affollata da gruppi rumorosi che disturbano il sonno degli abitanti e lasciano dietro di sé rifiuti e disordine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it