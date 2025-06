Guelfi Firenze pronti per la semifinale IFL 2025 contro Frogs Legnano

Un match imperdibile che promette emozioni ad alta tensione, dove i Guelfi Firenze sono determinati a continuare il loro cammino trionfale verso il titolo nazionale. Con un pubblico pronto a sostenere i campioni in carica, la sfida di questa sera si presenta come una vera battaglia tra due formazioni di eccellenza. La passione e l’adrenalina sono alle stelle: la strada per il tricolore passa da casa, e oggi...

La strada per il tricolore passa da casa. Oggi alle 17,10, i Guelfi Firenze tornano in campo per la semifinale della IFL 2025, pronti a difendere l'imbattibilità stagionale contro la rivelazione Frogs Legnano. Al Guelfi Sport Center si prevede una cornice da grande evento. I viola arrivano all'appuntamento da autentici dominatori del girone B: dieci vittorie su dieci nella regular season, miglior attacco e miglior difesa del campionato. Una fiducia costruita grazie a prestazioni maiuscole su entrambi i lati del campo. A guidare l'armata toscana c'è Andrea Fimiani, quarterback protagonista della miglior stagione in carriera, come confermato dai 15 touchdown segnati e dalle 1308 yard guadagnate su corsa.

