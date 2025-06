Guardia Sanframondi la denuncia di Pengue | Nel Sannio esiste una strada fantasma

Nel cuore del Sannio, tra paesaggi incantevoli e burocrazia infinita, si nasconde una vera e propria “strada fantasma”. Raffaele Pengue di Rinascita Guardiese denuncia una bretella, la Cerreto-Guardia-San Lorenzo, conosciuta come “la chimera asfaltata”, un’opera incompiuta che rappresenta un simbolo di inefficienza e attese senza fine. Un episodio che solleva interrogativi sulla gestione delle infrastrutture locali e sul futuro di questa terra.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Raffaele Pengue, esponente di Rinascita Guardiese. "Nel cuore del Sannio, dove la bellezza naturale si sposa con la burocrazia eterna, c'è una strada che non porta da nessuna parte. Letteralmente. Non è una metafora né una battuta da cabaret. È la bretella Cerreto-Guardia-San Lorenzo, meglio nota agli autoctoni come "la chimera asfaltata", o – per i più scettici – "la più costosa pista ciclabile per cinghiali mai progettata in Italia". Tutto iniziò negli anni Ottanta, in quell'epoca dorata in cui si promettevano superstrade e autostrade in ogni campagna e sviluppo economico persino alle mulattiere.