Guardia di Finanza La camorra nel Piceno | sequestrati beni per 4 milioni di euro

La Guardia di Finanza smaschera la presenza della camorra nel Piceno, sequestrando beni per oltre 4 milioni di euro. Agenti di Ancona e Ascoli hanno messo sotto chiave 25 immobili e 23 terreni lungo la costa sambenedettese, tra cui un hotel inattivo dal passato recente. Un intervento decisivo per contrastare il crimine organizzato e tutelare il territorio. La lotta alla criminalità continua con fermezza e determinazione.

Agenti dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza di Ancona e di Ascoli hanno eseguito un sequestro preventivo antimafia di 25 unità immobiliari (fra cui svariati appartamenti, un albergo, locali adibiti a deposito, magazzini, uffici e stazioni di rifornimento) e 23 terreni dell’estensione complessiva di oltre 200.000 metri quadrata, tutti siti lungo la costa sambenedettese, compreso l’hotel che era attivo fino allo scorso anno, quando ha cessato l’attività . Si tratta di beni per un valore superiore ai 4 milioni di euro. L’attività è stata finalizzata all’aggressione del patrimonio "illecitamente accumulato da due fratelli di origini campane da tempo gravitanti con la loro famiglia a San Benedetto, uno dei quali già condannato per associazione di stampo mafioso; entrambi sono gravati da pregiudizi penali per reati contro il patrimonio e la persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guardia di Finanza. La camorra nel Piceno: sequestrati beni per 4 milioni di euro

