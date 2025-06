Guardate il suo braccio | William al Trooping the colour il triste dettaglio

Durante il Trooping the Colour a Londra, tra sfarzi e tradizioni, un dettaglio ha catturato l’attenzione: il triste stato del braccio di William. Un’immagine che ha suscitato curiosità e preoccupazione tra i fan della famiglia reale. Ma cosa si nasconde dietro questo particolare? Scopriamo insieme i retroscena di questa celebrazione così ricca di significato e simbolismo.

A Londra è andato in scena il Trooping the Colour, l'evento più spettacolare del calendario reale britannico. La celebrazione, che coincide con il compleanno ufficiale del sovrano (anche se Re Carlo è nato in novembre), ha visto la capitale tingersi di rosso, blu e oro per rendere omaggio al monarca.

