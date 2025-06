Guada il torrente e scappa di tetto in tetto per sfuggire alle Volanti necessario il taser per bloccarlo

Un tentativo di fuga mozzafiato, con un tunisino di 30 anni che ha scatenato il panico nel Cesenate: tra salti sul tetto e fughe sfrenate, le forze dell'ordine sono state costrette a usare il taser per bloccarlo. Una vicenda che mette in risalto le tensioni e la complessità delle emergenze di oggi. Ma come si è conclusa questa rocambolesca vicenda?

Nel corso degli ultimi tempi, dopo che si era visto rigettare la richiesta di asilo, ha dato diverso filo da torcere alle forze dell'ordine e, oggi, un tunisino 30enne ha scatenato il caos nel cesenate facendo scattare la mobilitazione delle forze dell'ordine oltre che del 118 e dei vigili del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Guada il torrente e scappa di tetto in tetto per sfuggire alle Volanti, necessario il taser per bloccarlo

