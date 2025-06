Grosso pronostica il percorso della Juve al Mondiale per Club | C’è l’ambizione di arrivare il più lontano possibile Da italiani lo auguriamo a entrambe le squadre

Grosso pronostica il percorso della Juve al Mondiale per Club: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore. L’ex calciatore della Juve e attuale allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a Milano Football Week per analizzare il possibile percorso dei bianconeri al Mondiale per Club. Le parole anche sull’Inter che parteciperà alla competizione americana. PAROLE – «Mondiale per club? Quando squadre come Juventus e Inter partecipano a queste competizioni hanno sempre l’ambizione di arrivare il più lontano possibile. Noi, da italiani, glielo auguriamo a entrambe». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Grosso pronostica il percorso della Juve al Mondiale per Club: «C’è l’ambizione di arrivare il più lontano possibile. Da italiani lo auguriamo a entrambe le squadre»

