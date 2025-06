Grosso e Stroppa i maestri della B | Percorso duro ma se punti sul gioco il risultato arriva

Nel calcio tutto può cambiare in un attimo: dalle promozioni con Sassuolo e Cremonese alle sfide più dure in Serie A, i tecnici di successo svelano il segreto del loro percorso. Grosso e Stroppa ci insegnano che affrontare le difficoltà con determinazione e gioco fa la differenza, perché alla fine, come amano ricordare, “l’esonero fa parte del gioco”. E sulla nazionale? “I giovani ci sono”, assicurano con fiducia.

Reduci dalle promozioni con Sassuolo e Cremonese, i due tecnici che hanno cambiato dopo lo sbarco in A spiegano: "L'esonero fa parte del gioco. Nazionale? I giovani ci sono".

