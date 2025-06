Griglia di partenza Superbike GP Emilia-Romagna 2025 | Bulega in pole Bassani in prima fila a Misano!

Nicolò Bulega scatta dalla pole position al GP di Emilia-Romagna 2025, un risultato che promette spettacolo a Misano. Sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, il talentuoso pilota Ducati ha stabilito il record della pista e si prepara a dominare la gara. Con la prima fila conquistata anche da Bassani, l'entusiasmo cresce tra gli appassionati. Riuscirà Bulega a mantenere il comando e consolidare la leadership mondiale? La sfida è ormai alle porte.

Nicolò Bulega ha conquistato la pole position del GP di Emilia-Romagna, tappa del Mondiale Superbike che va in scena questo weekend sul circuito di Misano. Il centauro della Ducati ha firmato il record della pista intitolata alla memoria di Marco Simoncelli, meritandosi la partenza al palo per la gara-1 di oggi pomeriggio e la Superpole Race in programma domani mattina. Il leader del campionato ha preceduto il turco Toprak Razgatlioglu, alfiere BMW e suo avversario diretto per la conquista del titolo iridata. Axel Bassani completa la prima fila, mentre alle spalle del terzetto troviamo Sam Lowes, Alex Lowes e Remy Gardner. 🔗 Leggi su Oasport.it