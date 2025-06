Griglia di partenza F1 GP Canada 2025 | Russell in pole Antonelli in seconda fila Male Leclerc preceduto anche da Hamilton

Il Gran Premio del Canada 2025 si apre con una sorpresa electrizzante: George Russell conquista la pole position, regalando uno dei migliori giri della sua carriera sotto le luci di Montreal. Mentre Anto...

George Russell completa uno dei giri migliori della carriera e firma una clamorosa pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Canada 2025, valevole come decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha fatto saltare il banco tra i muri di Montreal, battendo in extremis la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren del leader iridato Oscar Piastri. Quarta posizione per il rookie italiano Kimi Antonelli su Mercedes, mentre per trovare la prima Ferrari bisogna scendere al quinto posto di Lewis Hamilton con Charles Leclerc solo ottavo per un errore nell'ultimo time-attack del Q3.