Grealish ai saluti con il Manchester City | ecco tutte le possibili destinazioni

Il futuro di Jack Grealish si fa sempre più interessante: dalle vette della Premier League alle luci dell’Arabia, passando per alcune squadre di Serie A, le sue possibilità di una nuova avventura sono molteplici. Con il Manchester City pronto a lasciarlo partire, il suo prossimo capitolo potrebbe scriversi in Italia o altrove. Scopri tutte le destinazioni più probabili e le ultime novità sulla sua possibile scelta.

Jack Grealish lascerà il Manchester City in estate e le pretendenti non mancano: dalla Premier all'Arabia, ci sono anche delle squadre di Serie A Il futuro di Jack Grealish al Manchester City appare segnato, con Pep Guardiola che ha chiaramente indicato la necessità per il giocatore di trovare più spazio, «con noi o altrove». L'esclusione

