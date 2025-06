Gravina di Catania evade dai domiciliari | carabinieri intervengono subito

Una sera come tante a Gravina di Catania si trasforma in un episodio di tensione: un 34enne agli arresti domiciliari evade, ma i Carabinieri intervengono prontamente. La loro vigilanza e rapidità di azione permettono di avviare immediatamente le verifiche, dimostrando ancora una volta come il rispetto delle regole sia fondamentale per la sicurezza di tutti. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa vicenda e l'importanza del controllo costante.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo serale e scoperta dell’assenza. Durante un pattugliamento di routine, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno verificato che un 34enne sottoposto agli arresti domiciliari non si trovava nella propria abitazione. Accertamenti immediati. Ancora sul posto, i militari hanno coinvolto la Centrale Operativa per sapere se l’uomo disponesse di un eventuale permesso di allontanamento. Nessuna autorizzazione risultava rilasciata, segno che l’interessato aveva lasciato l’abitazione di propria iniziativa. Ricerca e rintraccio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Gravina di Catania, evade dai domiciliari: carabinieri intervengono subito

